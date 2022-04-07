Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin lideri Vladimir Jirinovski hayatını kaybetti. Şubat ayında koronavirüse yakalanan ardından da hastanede tedavi altına alınan Vladimir Jirinovski’nin kesin ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Vladimir Jirinovski kimdir?

Vladimir Jirinovski 25 Nisan 1946 yılında dünyaya geldi. Yahudi asıllı Rus politikacı, Türkolog, sosyolog ve avukattı.

Rus aşırı milliyetçileri arasında gösterilen Jirinovski'nin 14 Eylül'de Moskova'da Azeri subay Ramil Seferov'un serbest bırakılmasını protesto etmek için yapılan bir gösteride "Ermeni istihbarat güçleri çalışmalar başlatmalı. Onlar öyle taktikle çalışmalı ki bundan böyle Azerbaycan benzer adımlar atmasın. Gösteriyle bu iş bitmez, çözüme kavuşamaz. Ermeni ve Rus istihbarat güçlerine iş düşüyor. Bir Ermeni karşılığında en zengin beş Azeri ortadan kaldırılmalı. Bakalım sonra ne yapacaklar?" sözleri üzerine Azerbaycan, Rusya'ya nota vermiştir.

Vladimir Jirinovski, PKK sempatizanı tavırlar sergiliyordu. Jirinovski, Yunanistan’dan Rusya’ya kaçan terörist başı Abdullah Öcalan’ı konuk etmişti.

Geçtigimiz yıl ise Jirinovski Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, " Çok tehlikeli! Türkiye para karşılığında tüm gemilerin geçişine izin verecek. Boğazlar'dan geçişin daha ucuz olması için indirim de yapacaklar. Kanal İstanbul'un uluslararası bir statüsü yok. Gelir Türklere kalacak. Bize de 'Ya para ödeyin ya da çok sayıda NATO gemisinin geçişine izin veririz' diye şantaj yapacaklar" dedi.

Jirinovski, "Sovyet döneminde olduğu gibi bizim en iyi silahımız Kürtler! Eğer Türkler bizim dediğimizi yapmazsa o zaman İran'la birleşir ve Kürtlere silah veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'ın İmralı adasındaki cezaevinde yattığını hatırlatan Jirinovski, "Onu oradan kurtarmak lazım. Bu da başka bir seçenek. Hatırlıyor musunuz, savaş yıllarında Alman paraşütçü komandolar özel bir operasyonla Mussolini'yi dağdaki otelden kurtararak kaçırmıştı. Bizim de deniz piyadelerimiz de İmralı'ya giderek Öcalan'ı kurtarabilir. Sonra da belki Ermenistan'a gönderilebilir. Oradan örgütü yönetebilir" dedi.