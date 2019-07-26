Vizesiz seyahat turizm ve ticareti bereketlendirdi

Bordo pasaportluların vize başvurusu yapmadan bavulunu toplayıp gidebildiği ülke sayısı 85’i buldu. 30 ila 90 günlük geziler için vize talep etmeyerek, insan ve sermaye dolaşımının önünü açan söz konusu ülkelere yapılan ihracatta hissedilir bir artış görülüyor.

İhracat artıyor

Özellikle Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Azerbaycan’a ürün ile hizmet satışında patlama yaşanıyor. Mega yatırımlarda yer almak için kıran kırana yarışan bu ülkeler, Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmayı amaçlıyor. Bu anlamda İstanbul, Ankara ve İzmir önemli buluşmalara sahne oluyor.

Vizeleri kaldırarak Türkiye’yle ticaretini arttıran, ekonomilerini güçlendiren başlıca ülkeler şöyle:

İhracatçılardan önemli adımlar

Ülkemizin Irak’la ticareti 2018 itibariyle 9,7 milyar dolar. İhracat 8,3 milyar dolar, ithalat ise 1,4 milyar dolar mertebelerinde. İhracat ürünlerinin başında mücevher, buğday unu, tavuk eti, yumurta, bisküvi, mobilya ve halı bulunuyor.

Şu aşamada Irak’ta yeni müşteriler bulmaya odaklanan ihracatçı firmalar, satışlarını artırmak için her adımı atıyor.

İran’a yakın markaj

Türkiye’nin İran’la ticareti 2018 itibariyle 9,4 milyar dolar. İhracat 2,4 milyar dolar, ithalat ise 6,9 milyar dolar seviyelerinde. Gelinen noktada hükümetler ve firmalar tarafından karşılıklı ticareti arttırmak için önemli girişimlerde bulunuluyor. Bu çerçevede peş peşe görüşmeler ve toplantılar yapıyor.

Hedef 10 milyar dolar

Türkiye-Ukrayna ticareti 4 milyar dolara dayandı. Hedef, bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak. İki ülke tarafından ortak yatırımlara yenilerinin eklenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu minvalde gruplar ve şirketler bir araya getiriliyor.

Hükümet devrede

Ülkemiz, Azerbaycan’la 2 milyar dolar olan ticaretini 5 milyar dolara taşımayı planlıyor. SOCAR’ın Türkiye yatırımlarını arttırması için devrede olan hükümet, Azerbaycan’a yapılan bilişim ve savunma sanayii ihracatını katlamak için düğmeye basınca Ankara-Bakü hattında yoğun bir görüşme trafiği başladı.

Yatırıma açıklar

Türkiye’nin Gürcistan’la ticareti 2018’de 1,6 milyar dolara ulaştı. Şu anda ihracatta yukarı, ithalatta ise aşağı yönlü eğilim var. Bu bir yana Gürcistan’da bilişim, yazılım ve savunma sanayii yatırımlarına açık olup ortak projeleri hayata geçirmeye iştahlı pek çok grup yer alıyor.

Azerbaycan vizeyi 1 Eylül’de kaldırıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldıracağını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, “Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan, Türk vatandaşlarına 1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. ‘Bir millet iki devlete’ yakışan oldu” ifadesini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halkların serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Rusya’yla yeni sayfa

Türk vatandaşları Rusya’nın uçak krizi yüzünden yeniden koyduğu vizenin kaldırılması için ilk adım atıldı. Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin kapsamını genişletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015’te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. İmzalanan kararnameyle, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine, aile üyelerine ve Türkiye’nin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verildi. Kararnamenin ayrıca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi. Bu kritik imza sonrası Rusya, gri ve yeşil pasaport sahipleri ile transit TIR geçişi yapacak şoförlere vize uygulamayacak. Vizesiz dönemde 25,7 milyar dolarlık ticaretin ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısının ise 7 milyona ulaşacağı öngörülüyor.