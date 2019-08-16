Vizesiz gidilebilen ülkeler Türkiye’ye vize uygulamayan ülkeler hangileri? Vizesiz gidilecek yerler Vize uygulamayan ülkeler en güncel liste

Dünyanın farklı kıtalarından onlarca ülke Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arasındaki seyahatlerinde vize istemiyor. Birçok ülke ise sınır kapısında ve online vize vererek Türk vatandaşlarına kolaylık sağlıyor.

Azerbaycan’a 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle vizesiz seyahat edebileceğiz.

Andora 90 gün boyunca Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

Antigua ve Barbuda 180 gün boyunca vize istemiyor.

Latin Amerika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Arjantin, Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Tam 90 gün boyunca Arjantin’de vizesiz dolaşabilirsiniz.

Arnavutluk 90 gün boyunca vize istemiyor.

Bahamalar 90 gün vizesiz.

Bahreyn 15 gün vize uygulamıyor.

Barbados 90 gün boyunca vize talebinde bulunmuyor.

Belarus 30, Belize 90 günlük seyahatlerde vize talebinde bulunmuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri 30 gün boyunca vize istemiyor. Online vize uygulaması var.

Bolivya 90 gün vizesiz.

Bosna Hersek 180 günü aşmamak kaydıyla 90 günü vizesiz.

Brezilya 90 gün boyunca vizesiz.

Britanya Virjin Adaları 30 günlük seyahatlerinizde vize talebinde bulunmuyor.

Güney Kore’de 90 gün boyunca vize istemiyor.

Hon Kong’a giderseniz de 90 gün boyunca vizeye ihtiyaç duymazsınız.

Japonya’da da 90 gün boyunca vize problemi yaşamazsınız.

Gürcistan’da 1 yıl boyunca vizesiz dolaşabilirsiniz. Hatta pasaportta istemiyor. Nüfus cüzdanınız yeterli olacaktır.

Harika koyları ve sahilleriyle baş döndürücü bir güzelliğe sahip olan Dominik Cumhuriyeti de 30 günlük seyahatlerde vize istemiyor.

Irak’ta da kapıda vize uygulaması var ve 10 gün boyunca vizesiz dolaşabilirsiniz.

İran’da 90 gün boyunca vize istemeyen ülkeler arasında.

Gizemler şehri Endonezya’da da vizesiz dolaşabiliyoruz. Vize süresi 30 gün. Gerektiğinde ise Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

Ermenistan’da kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor. Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor. Yalnız aman dikkat pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbaycan'a gidemiyorsunuz.

Katar’da ise kapıda vize uygulamasıyla beş dakika da işleminizi halledebilirsiniz.

Kazakistan’da 30 gün boyunca vizesiz dolaşabilirsiniz.

Kırgızistan’da 30 gün vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

Meksika’da online vize uygulamasıyla 180 gün boyunca rahat şekilde dolanabilirsiniz.

Moğolistan’da 30 Moldova’da 90 gün vizesiz dolaşma hakkına sahibiz.

Monaco’da 90 gün boyunca vizesiz ziyaretçi kabul ediyor.

Özbekistan’da 30 gün boyunca vizesiz dolaşabiliriz.

Pakistan’da ise 90 gün süresince vizesiz seyahat edebiliyoruz.

Mistik ülke Brunei 30 günü aşmayan seyahatlerde vize istemiyor.

Cape Verde’de (Yeşil Burun Adaları) kapıda vize uygulaması var. 25 dolar karşılığında vizenizi rahatlıkla alabilirsiniz.

Cibuti’de de kapıda vize uygulaması mevcut. 85 dolar karşılığında 90 günlük vizenizi hemen temin edebilirsiniz.

Doğu Timor’da kapıda vize uygulayan ülkelerden biri. Kara sınır kapılarından gelene 30 dolar karşılığında 90 günlük vize verirken, hava ve deniz yolunu tercih edenlere ise ücretsiz vize veriyor.

Dominika 21 gün boyunca vize talep etmiyor.

Ekvador ve El Salvador ülkeleri de 90 günlük seyahatlerde vize istemiyor.

Fas’da 90 gün boyunca vize istemiyor.

Fiji 120 gün boyunca herhangi bir vize talebinde bulunmuyor.

Fil Dişi Sahili’nde online vize uygulaması var. 134 euro karşılığında 1 yıllık vizenizi 48 saat içinde temin edebilirsiniz.

Filipinler’de 30 gün boyunca Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor.

Filistin 30 günlük seyahatlerinizde Türk vatandaşlarından vize talebinde bulunmuyor. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

Guetemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kamboçya, Karadağ, Kolombiya, Kosova, Komor Adaları, Kosta Rika, Kuveyt. Lübnan, Madagaskar, Kuzey Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika, Mauritius, Mozambik, Burma, Nepal, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Ruanda da vize uygulamayan ülkeler arasında.