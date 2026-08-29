Viyana’da film gibi soygun! Kraliçe Nazlı’nın milyon dolarlık elmas kolyesini çaldılar

Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi, milyonlarca dolar değerindeki tarihi bir mücevherin çalındığı soyguna sahne oldu.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin aktardığı bilgilere göre iki kişi, müzenin ziyaretçi girişini kullanarak içeri girdi.

Şüpheliler, hedef aldıkları mücevherin sergilendiği vitrini çekiçle kırdı. İçerisinde 600'den fazla elmas bulunan tarihi kolyeyi alan iki kişi, hızla müzeden uzaklaştı.

POLİS KAMERA KAYITLARININ PEŞİNDE

İhbarın ardından harekete geçen Avusturya polisi, iki şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve tarihi mücevherin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Müzenin yanı sıra çevredeki caddeler ve metro istasyonlarında bulunan güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Soygun sırasında sergi salonunda bulunan ziyaretçilerin ifadelerine de başvuruluyor.

İlk değerlendirmelerde şüphelilerin müzeye rastgele gelmediği ve hangi eseri alacaklarını önceden belirlemiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Soygunun sipariş üzerine gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de araştırılıyor.

ÇALINAN KOLYE KRALİÇE NAZLI'YA AİT

Polisin açıklamasına göre çalınan eser, Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait dünyaca tanınan elmas kolye.

1939 yılında Paris merkezli lüks bir mücevher şirketi tarafından hazırlanan tarihi eserde 600'den fazla elmas bulunuyor.

Mücevher yalnızca maddi değeriyle değil, tarihi geçmişi nedeniyle de koleksiyon dünyasının önemli parçaları arasında gösteriliyor.

2016'DA 4,3 MİLYON DOLARA SATILDI

Çalınan kolyenin günümüzdeki piyasa değerine ilişkin resmi bir rakam paylaşılmadı.

Ancak Sotheby's kayıtlarına göre tarihi mücevher, 2016 yılında New York'ta gerçekleştirilen açık artırmada 4,3 milyon dolara satıldı.

Aradan geçen 10 yıl, mücevher piyasasındaki fiyat değişimleri ve eserin tarihi niteliği dikkate alındığında kolyenin bugünkü değerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu.

SERGİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Soygunun ardından müzedeki sergi alanı güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine ziyaretçilere kapatıldı.

Polis ekiplerinin incelemeleri ve güvenlik değerlendirmesinin ardından sergi yeniden ziyarete açıldı. MAK yönetimi, serginin devam edebilmesi için gerekli güvenlik şartlarının sağlandığını bildirdi.

Yaklaşık 500 eserin yer aldığı sergide, ünlü mücevher firmasının 120 yıllık geçmişinden 300'ü aşkın eser ile MAK koleksiyonundan 200'den fazla parça bulunuyor.

Avusturya polisi şimdi milyonlarca dolarlık tarihi kolyeyle kayıplara karışan iki şüphelinin peşinde.