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Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...

Beşiktaş'ta sonlara doğru bir transfer hamlesi daha geliyor...

#1
Foto - Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...

Transfer döneminin kapanmasına günler kala Beşiktaş vites yükseltti. Siyah-beyazlıların Leo Pereira transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

#2
Foto - Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Leo Pereira'yı renklerine bağlamak istiyor.

#3
Foto - Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...

Sözcü'de yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira için Beşiktaş'tan 18 milyon euro istedi. Siyah-beyazlıların ise teklifini 15 milyon euroya kadar çektiği belirtildi.

#4
Foto - Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...

30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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