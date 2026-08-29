Transfer döneminin sonuna doğru: Beşiktaş forması giymeye dünden hevesli artık...
Beşiktaş'ta sonlara doğru bir transfer hamlesi daha geliyor...
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Beşiktaş'ta sonlara doğru bir transfer hamlesi daha geliyor...
Transfer döneminin kapanmasına günler kala Beşiktaş vites yükseltti. Siyah-beyazlıların Leo Pereira transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Leo Pereira'yı renklerine bağlamak istiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira için Beşiktaş'tan 18 milyon euro istedi. Siyah-beyazlıların ise teklifini 15 milyon euroya kadar çektiği belirtildi.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
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