Milyonları ilgilendiriyor: Fenerbahçeli gitti, Galatasaraylı dönüyor...

Ancak Al-Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi kendisini U-21 takımına gönderince Yusuf apar topar Buruk'a mesaj gönderdi... "Benim için anlaşırsanız Galatasaray'a dönmeye hazırım" dedi. Yusuf daha önce "yedek gelmem" dediği için "Bu ne diyor?" diye bozulmuş olsa da genç oyuncuyu affetti. Abdullah Kavukçu ile temas kurdu. Suudlarla konuşulmasını, Yusuf'un bitirilmesini istedi.