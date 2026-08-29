Milyonları ilgilendiriyor: Fenerbahçeli gitti, Galatasaraylı dönüyor...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet bu genç futbolcu üzerinden de yaşanacak gibi...
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet bu genç futbolcu üzerinden de yaşanacak gibi...
Galatasaray altyapısında oynarken mesafeler yüzünden Fenerbahçe altyapısına geçen Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilere dev bir bonservis bedeli kazandırarak Suudi Arabistan'a gitmişti... Fenerbahçeli Yusuf olarak Suudi Arabistan'a giden Yusuf, Süper Lig'e Galatasaraylı olarak dönüyor.
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Aslında Yusuf, Okan Buruk ile yaptığı ilk görüşmede, "Yedek olarak gelmem, Abdülkerim Bardakcı'nın önünde 11 sözü verirsen gelirim" demişti. Buruk, kimseye 11 sözü veremeyeceğini söyledi. Gelip, çalışıp, formayı almasını söyledi.
Ancak Al-Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi kendisini U-21 takımına gönderince Yusuf apar topar Buruk'a mesaj gönderdi... "Benim için anlaşırsanız Galatasaray'a dönmeye hazırım" dedi. Yusuf daha önce "yedek gelmem" dediği için "Bu ne diyor?" diye bozulmuş olsa da genç oyuncuyu affetti. Abdullah Kavukçu ile temas kurdu. Suudlarla konuşulmasını, Yusuf'un bitirilmesini istedi.
Al-Hilal'e yapılan ilk teklif, "6.5 milyon dolar olan maaşının 3 milyon dolarını ödeyelim" oldu. Suudlar yan çizdi. Ancak "Joue" dedikleri ligde mundar etmek yerine Yusuf'u Şampiyonlar Ligi oynayabileceği Galatasaray'a göndermeye razı olmak üzereler. Yusuf iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısında oynarken sadece tesisle evine uzak olduğu için Fenerbahçe'ye gitti.
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