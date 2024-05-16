Vitrinde öyle içeride böyle! Uğur Dündar'dan 'daraltma' taktiği

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 polis müdürü hakkında yürütülen soruşturma genişletildi.

Görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmaların ifşa olmasının akabinde polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Yaşanan bu gelişmeler "Yeni 17-25 Aralık mı?" sorularını akıllara getirdi. "Esas hedef Cumhur" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Maşa kullananları takipteyiz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyaset komplosunun şeması ve Ankara Emniyeti'ndeki sıcak gelişmelerle ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan firari Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'ndeki sorgusunda CHP yandaşı sözde gazeteci Uğur Dündar ile görüştüğü ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Uğur Dündar'ın Sözcü'deki yazını değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Uğur Dündar'dan 'daraltma' taktiği

Dündar'ın söz konusu soruşturmayla ilgili 'daraltma' taktiği uyguladığını ifşa eden Karahasanoğlu, Uğur Dündar'ın başlıkta Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çaycı dahil hiç kimseyi tanımam dediğini ancak, yazının içerisinde "Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturmasını yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çaycı dahil hiç kimseyi tanımam." ifadelerini kullandığı söyledi.