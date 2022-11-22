VitrA’dan tasarımın merkezi Londra’ya showroom

520 metrekarelik showroomda İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon’ın Liquid serisinin de aralarında bulunduğu en yeni koleksiyonlar sergileniyor. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 120 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Yapı ürünleri iş kolunun geldiği noktayı dünya çapında bir başarı öyküsü olarak gördüğünü belirten Eczacıbaşı, “Bu başarıda da VitrA’nın çok özel ve önemli bir rolü var. London VitrA showroomu, tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu temsil etmesi yönünden gurur duyduğumuz bir yatırım. VitrA, İngiltere’de 30’uncu yılını kutluyor. Keşke bu ülkeye daha önce gelseydik” diye konuştu.

İş birlikleri geliştiriyor

İyi tasarımın katma değer ve rekabet gücü getirdiğini vurgulayan Eczacıbaşı, şunları kaydetti: “Dünya pazarlarında satılan her bir ürünün artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Birçok alanda katma değerden aslan payını alanlar, tasarımı yapanlar oluyor. Biz tasarım yetkinliklerimizi geliştirmeye çok zaman ayırıyor ve gayret ediyoruz. Bu anlamda dünyada tasarımda öne çıkan kişilerle iş birlikleri de geliştiriyoruz. Bunun en son örneği Tom Dixon’la yaptığımız iş birliği sonucu ortaya çıkan Liquid serisi. Yapı ürünleri alanındaki kuruluşlarımızın ulaştığı 850 milyon Euroluk ciromuzu, Londra’da açtığımız showroomun katkısıyla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Emin adımlarla 1 milyar Euro ciroyu aşmak için ilerliyoruz. Bu da çok yakın.”

800 milyon euroluk yatırım planı

Eczacıbaşı, her alanda lider olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu amaçla son 5 yılda rekabet güçlerinin yüksek olduğu alanlara odaklanma kararı aldıklarını anlatan Eczacıbaşı, “Yatırımlarımızı yapı, sağlık ve tüketim ürünleri ile doğal kaynaklar olmak üzere ana faaliyet alanlarımızda yoğunlaştırdık. Bu stratejimizin de ciddi anlamda geri dönüşünü alıyoruz” şeklinde konuştu. Eczacıbaşı, stratejilerini daha ileriye taşımak için yatırımlar yaptıklarının altını çizdi. Eczacıbaşı, şu ifadeleri kullandı: “Organik ve inorganik yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yılın içerisinde sadece ana faaliyetlerimizin büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon Euro ayırdık. Alanında Türkiye’nin ihracat şampiyonu VitrA Karo’da önemli bir yatırım yaptık. Bu alanda yetkinliğimizi arttırmak için Bozüyük’te büyük ebatlı porselen karoların üretimini başlatan önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Tüketim ürünleri alanında da Fas’ta tamamı Türk sermayeli üretim tesisi yatırımı yaptık. Özetle bu yılı 500 milyon avro yatırım harcamasıyla kapatacağız. 2023’te yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Ana iş kollarımızda idame, yeni kapasite oluşturma, teknoloji, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme dahil çeşitli alanlarda gelecek 3 yılda 800 milyon Euro yatırım planlıyoruz.”