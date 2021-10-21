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Spor Vitor Pereira'dan ilginç tepki: Niye sadece Mesut'u sordun
Spor

Vitor Pereira'dan ilginç tepki: Niye sadece Mesut'u sordun

Royal Antwerp maçının ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, 'Mesut Özil neden oyundan çıkarıldı' sorusuna tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 23:21:00 -
Vitor Pereira'dan ilginç tepki: Niye sadece Mesut'u sordun

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak puanını ikiye yüseltti.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan teknik direktör Vitor Pereira, "Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi.Bu da topu tutamamamıza sebep oldu, maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik." dedi.

"Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum"

Gelişmek isteyen bir takım olduklarını aktaran Pereira, "Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi. Biz genç ve gelişmek isteyen bir takımız. Bu süreçlerde bu tarz turnuvalarda böyle şeyler olabiliyor. İstediğimiz sonucu alamadık, sonuçtan memnun değilim. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Baskımızı biraz artırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Niye sadece Mesut'u sordun"

Mesut'u sonra muhabire yanıt veren Portekizli teknik adam, "Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye sadece Mesut'u sordun. Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz ve bu normal. Yeni bir takım yaparken hatalar normal olabiliyor. Önümüzde 3 maç daha var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

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