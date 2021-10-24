Vitor Pereira'dan ilginç çıkış: Yarım puanı bile hak etmediler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, taraftarın protesto hakkına sahip olduğunu söyledi.

Portekizli hocanın açıklamaları şöyle:

"Biz aynı baskılı oyunumuzu oynayabilmek için değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Bugün sahada her şeyimizi verdik. Alanyaspor bugün beraberliği, hatta yarım puanı bile hak etmedi. Bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

"Alanyaspor 2 atakta 2 gol attı"

"Alanyaspor 2 atakta 2 gol attı. Futbol bazen çok adaletsiz. Savaşmaya devam edeceğiz"

"Her şeyimizi verdik sahada"

"Yoğun maç takviminden dolayı istediğimiz seviyede antrenman yapamamaya başladık. Milli takımlara giden oyuncularımız oldu. Bu seviyeyi koruyamadık. Ancak bugün çok iyi mücadele ettik, her şeyimizi verdik sahada."

"Protestolar normal"

"Protestolar normal. Taraftarlar, bu kulübün ruhu. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor. Taraftarlarımız için bir sonraki maçta 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız.