Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı

Gribal enfeksiyon geçirdiği ortaya çıkan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Hatayspor maçında oyuna yedek kulübesinde başladı. Vitor Pereira, tecrübeli oyuncuyu mücadelenin 86'ncı dakikasında oyuna soktu. Deneyimli isim Akdeniz ekibi karşısında 4 dakika forma şansı bulabildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mesut Özil karşılaşmaya yine yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Vitor Pereira tarafından karşılaşmada oynatılmadı.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öne sürülen tecrübeli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. İstanbul ekibi çıkan iddiaları yalanlarken, "futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan" ifadelerini kullandı.

Yoğun maç trafiği, sakatlık ve son olarak yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle takımda sürekli forma giyemeyen Mesut Özil milli ara sonrası kilit rol alacak.

Teknik direktör Vitor Pereira, birçok oyuncuyu maç trafiği sebebiyle dinlendirerek kullanıyor. Mesut da bunlardan biri... Zorlu bir maç trafiğine girecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ilk maç olan Trabzonspor mücadelesine Mesut’u ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.

Teknik direktör Pereira’nın 3-4-3 sistemi ilk günden bu yana tartışılıyor. Portekizli çalıştırıcı ise sistemin bazı maçlarda değişebileceğini ifade etmişti. Bunun son örneği, Kasımpaşa mücadelesinde yaşandı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Berisha ve Serdar Dursun yer alırken, hemen arkasında Rossi ise serbest oyuncu olarak yer almış çok da etkili olmuştu.

Teknik heyetin bunu yapmasındaki temel etkenin rakip analizi olduğu vurgulandı. Kasımpaşa’nın zaaflarına göre bu taktikle maça çıkıldı ve sonuç alındı. (Milliyet)