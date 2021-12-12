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Spor Vitor Pereira: Kapatılmayacak bir fark yok!
Spor

Vitor Pereira: Kapatılmayacak bir fark yok!

Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, lider Trabzonspor'u yakalayabileceklerini tahmin ediyor. Sarı kanaryalarda tek gündem kalan maçları kazanmak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 15:34:00 -
Vitor Pereira: Kapatılmayacak bir fark yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak Gaziantep deplasmanında tüm planlarını 3 puan üzerine yapmış durumda.

Pereira, karşılaşma öncesinde yaptığı toplantılarda oyuncularını sık sık uyarıyor.

"Kazanarak yolumuza devam edelim"

Pereira'nın yaptığı toplantılarda, "Zirve ile aramızdaki fark, kapatılmayacak fark değil. Dışarıda konuşulanlara kulaklarımızı kapatalım. Biz sadece işimize bakalım ve kazanarak yolumuza devam edelim." dediği öğrenildi.

"Hedefimiz kaybedilen puanları telafi etmek"

Teknik direktör Vitor Pereira artık tamamen lige konsantre olacaklarını belirterek, "Hedefimiz kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve olmak istediğimiz pozisyona yaklaşmak." dedi.

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