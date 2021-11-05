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Spor Vitor Pereira: Hala mücadelenin içindeyiz
Spor

Vitor Pereira: Hala mücadelenin içindeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp deplasmanındaki 3-0'lık zafer sonrası konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 03:09:00 -
Vitor Pereira: Hala mücadelenin içindeyiz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp galibiyetini yorumlarken, "Sonuçtan dolayı ve takımın performansından dolayı çok mutuyum. Bugünkü galibiyeti hak ettik. Gol yemedik üç tane gol attık. Daha fazla gol atabilirdik. Takım, bugünkü performansı nedeniyle tebriği hak ediyor" dedi.

Gruptaki durumun sorulması üzerine Pereira, "Hala mücadelenin içindeyiz. Bugünkü oynadığımız gibi oynarsak ve günümüzde olursak Yunanistan'da kazanabiliriz. Taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Otel çıkışında bizi desteklediler" ifadelerini kullandı.

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