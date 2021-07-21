Vitor Pereira 7-8 oyuncuyu gönderecek

Kadro genişliğinin farkında olan Portekizli çalıştırıcı, öncelikle elindeki oyuncuları parlatmayı düşünüyor. 52 yaşındaki teknik adamın, futbolcularının kalitesini ortaya çıkarmaya yoğunlaştığı kaydedildi. Bu nedenle bazı isimler, maçlarda önemli süreler alabilir.

Mert Hakan Yandaş, Marcel Tisserand ve Bright Osayi Samuel gibi futbolcular, sarı lacivertlilerin kadrosunda öne çıkabilecek isimler olarak dikkat çekiyor.

Serie A takımlarıyla adı geçen ve geleceği net olmamasına rağmen hazırlık maçlarındaki iyi performansıyla göze çarpan Miha Zajc da takımda kalması halinde sürpriz transfer etkisi yapabilir.

Ayrılacaklar ağustos ayında netleşecek

Vitor Pereira’nın, ağustos ayının ilk haftasına doğru takımdan ayrılacakları netleştirmesi bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Portekizli teknik adamın, bu aşamadaki hedefi 33 kişilik kadrodan en az 7-8 futbolcu ile yolların ayrılması.

Ayrılıkların ardından takım iskeletine nokta atışı birkaç transfer isteyen deneyimli teknik direktör, gelen oyuncuların takımda mutlaka fark yaratacak kalitede olmasını talep ediyor.