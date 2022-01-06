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Spor Visca utancından dondu kaldı! Ahmet Ağaoğlu'ndan ilginç sözler
Spor

Visca utancından dondu kaldı! Ahmet Ağaoğlu'ndan ilginç sözler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun basın toplantısında, takıma yeni katılan Edin Visca'ya, "Verdiğimiz para tatmin etti mi?" şeklindeki sorusu herkesi şaşırttı. Boşnak yıldız Visca da soru karşısında dondu kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:55:00 -

Trabzonspor'un Edin Visca'yı açıkladığı ortak basın toplantısına başkan Ahmet Ağaoğlu damga vurdu. Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" diye sorması soğuk duş etkisine neden oldu.

Boşnak yıldız bu ifadeler karşısında utancından adeta ne diyeceğini bilemedi. Sadece kafasını sallayarak durumu kurtarmaya çalıştı.

Başkan Ağaoğlu, daha önce de benzer bir gafa imza atmıştı. İsmail Köybaşı'nın imza töreninde tecrübeli sol beke, "TFF'nin getirdiği yabancı sınırının faydasını görüyorsun" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.

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