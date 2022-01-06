Visca utancından dondu kaldı! Ahmet Ağaoğlu'ndan ilginç sözler

Trabzonspor'un Edin Visca'yı açıkladığı ortak basın toplantısına başkan Ahmet Ağaoğlu damga vurdu. Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" diye sorması soğuk duş etkisine neden oldu.

Boşnak yıldız bu ifadeler karşısında utancından adeta ne diyeceğini bilemedi. Sadece kafasını sallayarak durumu kurtarmaya çalıştı.

Başkan Ağaoğlu, daha önce de benzer bir gafa imza atmıştı. İsmail Köybaşı'nın imza töreninde tecrübeli sol beke, "TFF'nin getirdiği yabancı sınırının faydasını görüyorsun" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.