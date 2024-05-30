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Dünya Visa ve Mastercard'a ağır ceza!
Dünya

Visa ve Mastercard'a ağır ceza!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 00:16:00 -
Visa ve Mastercard'a ağır ceza!

Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada 197,5 milyon dolara uzlaşmaya gitti.

Davacı avukatlarının mahkeme onayına sunduğu uzlaşma anlaşmasına göre, Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

Davacılar, Visa ve Mastercard'ın ATM ağı kurallarının, yapay olarak daha yüksek meblağlar ödemelerine neden olduğu iddiasıyla tazminat talep etmişti.

Kaynak: AA

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