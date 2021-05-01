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Gündem Virüsü yayan azgın azınlık
Gündem

Virüsü yayan azgın azınlık

Hükümet salgını kontrol altına almak için tam kapanma ilan ederken; Ayasofya Camii’ni dillerine dolayan ve gece Tekel bayisi kapanmasını bahane ederek, ‘alkol yasağı var’ diye yaygara koparan seküler kesim, soluğu tatil beldelerinde alarak geceleri de içki partileriyle virüse adeta davetiye çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:25:00 -
Virüsü yayan azgın azınlık

Hakkı Bilir  İstanbul

Dünyaya örnek olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizin önündeki en büyük engel azgın azınlığın marjinal ve uzlaşmaz tavrı oldu. Hükümetin açıklamalarını bağlamından kopartan, her fırsatta mütedeyyin cenaha yüklenen ve salgın döneminde dünyada birçok örneği olan alkol yasağı üzerinden bile kutuplaşma naraları attı. Sağlık Bakanlığı’nın iyi niyetli çabalarını dahi suiistimal eden seküler yobazlar, tam kapanmayı fırsat bilerek tatil beldelerine akın etti.

Hiçbir şeyden memnun değiller!

Araştırmacı yazar Toplum Bilimci Ercan Çifci, “Bu ülkede kuş tüyü yataklarda yatıp, şarap havuzlarında yüzüp, gül bahçelerinde gezen fakat hiçbir şeyden memnun olmayan azgın bir azınlık var. Memnun olmak bir tarafa halka tepeden bakan, onların sürekli olarak sömüren ve aldatan bu azgınlar taifesi Anadolu’ya, Anadolu insanına, onların seçtiği iktidara karşı sürekli saldırmaktadır. Dillerine pelesenk ettikleri bir mevzu var; iktisadi sıkıntı ve yaşam tarzı. Oysa iktisadi sıkıntının kaynağı bu yağmacı ve Anadolu insanın nefes almasına izin vermeyen azgın azınlıktır” dedi.



Salgınla mücadelenin önünde en büyük engelin marjinal solcular olduğunu kaydeden Çifci, “Onlar Bodrum’a, Kemer’e, Kuşadası’na milyonlarca lira vererek sel gibi akarlar ama diğer taraftan ‘açız’ edebiyatıyla cazgırlık yaparlar. Bunlar yalılarında kurulup, tatil köylerinde serilip milleti sömürürken birde utanmadan ekonomik sıkıntıdan bahsederler. Önceki gün gördük; neredeyse tüm dünyada uygulanan alkol yasağına bir anda ‘içkime dokundurtmam’ fevaranı kopardılar” ifadelerini kullandı.

Süreci sabıte ediyorlar

Sosyolog Burak Çileli, “Çarpıtılmış gerçeklik algısı oluşturma çabalarını pandemi sürecinin başında da gördük; süreci en başından beridir iyi yöneten hükümeti yıpratmak amacıyla nasıl abarttıklarını ve manipüle ettiklerini, özellikle başlardaki ilkel ajitasyoncu tutumlarına bakarak çok net görebiliriz. Asıl niyetleri üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olan bu kesim, malum cenahın bu tavrı ülkemiz üzerinde emperyalistlerin emelleri bulunan odakların da elini güçlendiriyor” şeklinde konuştu.



Alkol tartışmalarının da art niyetli olduğunu kaydeden Çileli, “Muhalefetin alkolizm tartışmaları üzerinden yapılmasının, o çok hayranlık duydukları Batı’da bile karşılığı bulunmamaktadır. Batı’da alkol kullanan aklı başında hiç kimse alkolizmi övmez. Bugün ise hükümetin bu konuda getirdiği kısıtlamaları geçmişteki söylemlerini biraz daha revize ederek, bu kez hayat tarzına müdahale olarak yorumluyorlar” ifadelerini kullandı.

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