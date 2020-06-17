Virüslere karşı çok etkili! Turunçgiller nelere iyi geliyor?

Sarı ya da turuncu renkte olan meyveleri içeren ve 'Narenciye' olarak da adlandırılan turunçgiller, Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir. Yüksek miktarda C vitamini içermeleriyle birlikte vücut için güçlü bir ek takviyedir ve vücudu birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri bulunmaktadır. Turunçgiller, özellikle virüs sonrası yaşanan hastalıklar için doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Peki turunçgiller hangi meyveleri içermektedir? İşte turunçgiller familyasına ait meyvelerin inanılmaz faydaları...

- Portakal

Yüksek oranda C vitamini içeren portakal, vücudun ihtiyacı olan C vitamininin yüzde 100'ünü karşılamaktadır. Portakal, vücudu tüm toksinlerden arındırır ve birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Öksürük, astım, bronşit ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara birebir gelmektedir.

- Mandalina

Antikanser etkiye sahip olan mandalina, flavonodiler bakımından oldukça zengindir. Mandalina bağışıklığı güçlendirir, kana karışma ihtimali olan bakterileri azaltır. Yapılan araştırmalar mandalinanın kötü kolesterol seviyesini düşürdüğü, böylece kalp ve damar hastalıklarını büyük oranda engellediğini göstermiştir.

- Greyfurt

C vitamini deposu olan greyfurt, bağışıklığı güçlendirir, bakteri ve virüslerin sayısını azaltır. Yüksek lif içermesi ile birlikte uzun süreli tokluk hissi veren greyfurt, yağ yakarak kilo vermeye de yardımcı olur. Ayrıca flavonodil maddeler bakımından zengin olması sayesinde kanserojen hücrelerin sayısını azaltır ve bağırsaklardaki fazla toksinlerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, greyfurtun kolon kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

- Limon

Limon özellikle böbrek sağlığına birebirdir. Böbreklerde taş oluşumunu azaltır, taş dökümüne yardımcı olur. C vitamini bakımından doğada en zengin besindir. Çok güçlü bir antioksidan etkisi olan limon, bu etki ile birlikte vücuttaki tüm toksinleri temizler. Yapılan araştırmalar, limonun pankreas, mide, cilt ve akciğer kanser türlerini önlemede çok etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca limon özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara birebir gelir. Vücudu bakteri ve virüslere karşı önemli ölçüde korur.