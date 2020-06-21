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Sağlık

Virüs ve bakterilere karşı doğal ilaç aronyanın faydaları

Son zamanlarda popülerliğini arttıran aronya, halk arasında 'süper meyve' olarak anılıyor. Aronya, tüm vücudu virüslerden ve bakterilerden arındırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İşte aronyanın inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-06-21 00:54:00 -
Virüs ve bakterilere karşı doğal ilaç aronyanın faydaları

Vitaminler bakımından çok zengin olan aronya, son zamanlarda popülerliği artan bir meyve. Bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendiren aronya, vücudu tüm bakteri ve virüslerden de arındırıyor. Peki aronya nelere iyi geliyor? İşte detaylar...

Uzmanlar, aronya meyvesinin kanserli hücreleri yok ettiğini söylüyor. Yapılan birçok araştırma, yüksek miktarda antioksidan içermesi sebebiyle aronya meyvesinin hücreleri kısa sürede yenilediğini ve yaşlanmayı geciktirdiğini de göstermiştir.

Aronyanın 5 inanılmaz faydası

- Kandaki kolesterol seviyesini dengeler, damar tıkanıklığını önler. Kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- İçerdiği kolajen ve elastion lifleri sayesinde damar ve kemiklerin gelişimini destekler.

- Güçlü antioksidan olması ile birlikte hücrelerin kısa sürede yenilenmesine destek sağlar.

- Akciğer ve karaciğeri temizler. Zararlı bakterilerin idrar yolu ile vücuttan atılmasını sağlar.

- Bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı vücudu korur.

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