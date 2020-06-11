Virüs önlemlerine keneleri de ekleyin

Göksel Çağlav Ankara

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), daha çok Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Yozgat gibi Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülen KKKA’nın ilk belirtilerinin ateş, baş ağrısı, kas ve karın ağrısı, iştahsızlık, kusma, ishal, halsizlik gibi şikayetler olduğunu aktaran Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Basın Komisyonu Üyesi Dr. Emine Gezer, koronavirüsle mücadeleye kenelerin de eklenmesi gerektiğini söyledi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da, “Kenenin en kısa sürede çıkarılması önemli. Ama çıplak elle çıkarılmalı” dedi.