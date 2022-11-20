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Ekonomi Viranşehir’de kaçak yapılar yıktırılacak
Ekonomi

Viranşehir’de kaçak yapılar yıktırılacak

Şanlıurfa Viranşehir Belediyesi İmar Müdürüğü, 125 kalem ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı kaçak yapıların yıkımı işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:46:00 -
Viranşehir’de kaçak yapılar yıktırılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 08.12.2022 tarih ve saat 14:00’de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde gerçekleşitrilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İlana konu yıkım işleri yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günü içerisinde bitirilecek. Yıkım işlerine sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacak.

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