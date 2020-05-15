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Yerel

Viranşehir’de bayram öncesi mezarlık temizliği

Viranşehir’de Ramazan Bayramı öncesin de vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:09:14 -
Viranşehir’de bayram öncesi mezarlık temizliği

Viranşehir’de Ramazan Bayramı öncesin de vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.


Viranşehir’de Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Ramazan Bayramı sebebiyle şehrin en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan mezarlıklarda da gerekli tedbirleri alan Viranşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışmalarına hız verdi.


Bu kapsamda Viranşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir belediyesi ekipleri ortaklaşa kent genelinde bulunan tüm mezarlıklar yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılarak, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi.


Ekipler merkezde yapılan çalışmanın yanı sıra ilçe merkezleri ile bağlı mahallelerde ki mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

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