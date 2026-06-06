VIP Mercedes tartışması büyüyor?" Yoksa 270 bin Euro başka bir yere mi ödendi! Ece Sevim’den bomba iddialar

Ece Sevim’in gündeme getirdiği iddialara göre, aracın içine 270 bin Euro artı KDV tutarında bir VIP tasarım yapıldığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Sevim, "Özgür Özel neden bu kadar tedirgin? Aracın içine 270 bin Euro + KDV’lik bir dizayn yapılmadı mı yoksa? Bunun ortaya çıkmasından mı korkuyor da aracı Genel Merkez’e teslim etmeyerek suç işlemeye devam ediyor?" sorularıyla sürecin şeffaflığına dair şüphelerini dile getirdi.

Dönüşüm Bedeli Uşak Sosyal Tesisleri’nden mi Ödendi?

Söz konusu araçların, Uşak Belediye Başkanı ile Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiği ve İstanbul’daki bir şirkette VIP tasarıma dönüştürüldüğü belirtiliyor. Daha önce medyaya yansıyan bilgilere göre, Özgür Özel’in kullandığı aracın 170 bin Euro artı KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiği ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı’nın makam aracı olması gereken otomobilin, iade süreci geciktirilerek neden Özgür Özel’in şahsi kullanımında tutulduğu, siyaset kulislerinde ve kamuoyunda yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.