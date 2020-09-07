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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:47:37 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.231,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.233,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.231,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 artışla 1.226,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.234,00 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını anımsatarak, Avrupa'da ise perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Hazine'nin nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.


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