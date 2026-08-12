Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattı 'arınma' çalışmaları kapsamında sıranın kendisine geleceğini anlayan yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu, sıra kendisine gelmeden dümeni yolsuzların yeni üssü olarak anılan Yeni Parti'ye kırdı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun CHP'den istifa ettiği duyuruldu.

İmamoğlu’nun mesajında şu ifadeler kullanıldı: "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bugün Türkiye’nin daha güçlü yarınlarını inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri de bu yürüyüşün bir parçası olmaya davet ediyorum."