Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadeleri kullanıldı. Kamuoyunda 'yolsuzların yeni üssü' olarak anılan Yeni Parti'ye geçtiğini duyuran İmamoğlu, kendisine destek veren CHP'lileri de Yeni Parti'ye davet etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattı 'arınma' çalışmaları kapsamında sıranın kendisine geleceğini anlayan yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu, sıra kendisine gelmeden dümeni yolsuzların yeni üssü olarak anılan Yeni Parti'ye kırdı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun CHP'den istifa ettiği duyuruldu.
İmamoğlu’nun mesajında şu ifadeler kullanıldı: "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bugün Türkiye’nin daha güçlü yarınlarını inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri de bu yürüyüşün bir parçası olmaya davet ediyorum."