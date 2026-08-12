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Gündem Nilda Müge Şahin’in katil zanlısı yakalandı! Mezarlıkta bulundu: İşte cinayet anı
Gündem

Nilda Müge Şahin’in katil zanlısı yakalandı! Mezarlıkta bulundu: İşte cinayet anı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İstanbul Şişli’de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin’i eczane önünde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan eski erkek arkadaşı Nazir I., genç kadının defnedildiği mezarlığın yakınında yakalandı. Şahin’in kız kardeşinin ablasının mezarını ziyarete gittiği sırada şüpheliyi görerek polise haber verdiği öğrenildi. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Nilda Müge Şahin'in (25) silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada aranan şüpheli yakalandı.

Cinayetin ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından aranan Şahin'in eski erkek arkadaşı Nazir I. (35), Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda gözaltına alındı.

Şüphelinin, öldürülen genç kadının defnedildiği mezarlığın yakınlarında yakalanması dikkat çekti.

Kardeşi mezarlıkta gördü, polisi aradı

Edinilen bilgilere göre Nilda Müge Şahin'in kız kardeşi, ablasının mezarını ziyaret ettiği sırada şüpheli Nazir I.'yı bölgede gördü.

Bunun üzerine kız kardeş durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

Eczanenin önünde silahlı saldırı

Olay, 5 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi.

Nilda Müge Şahin, kardeşine ilaç almak için gittiği nöbetçi eczaneden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı Nazir I.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Silahla vurulan 25 yaşındaki Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenildi

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından yakalanan Nazir I.'nın 6 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin, cinayette kullandığı tabancaya ilişkin ifadesinde ise silahı yerini hatırlamadığı bir noktada denize attığını öne sürdüğü belirtildi.

Olayda kullanılan silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan Nilda Müge Şahin'in hayatını kaybettiği saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde motosikletli saldırganın, yol kenarında motosikletinin üzerinde bekleyen genç kadına ateş açmasının ardından bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

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