İmamoğlu’nun istifasına CHP’den ilk açıklama: Geç bile kaldı!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 17 yıllık üyesi olduğu CHP’den istifa ettiğini ve Yeni Parti’ye geçtiğini duyuran Ekrem İmamoğlu’nun istifasının ardından CHP’den ilk açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu’nun desteği ve ısrarı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Kendisi İstanbul’a aday olmaya cesaret edemediğinde, CHP tüm örgütleriyle arkasında durmuş ve helal oylarla seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZDİ

İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmesinin geç kalmış bir karar olduğunu belirten Sarı, "Son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına ‘Genel Başkanım’ diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmesi, aslında geç kalmış bir karardır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla, kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan, köklü tarihi ve güçlü örgütüyle emin adımlarla yoluna devam edecektir" dedi.