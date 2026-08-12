2030 Dünya Kupası sonuna kadar imza attı! Hollanda’da Xavi Hernandez dönemi
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Ronald Koeman ile yollarını ayıran Hollanda Futbol Federasyonu, milli takımın yeni teknik direktörünü açıkladı...
Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Erkek Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez'in getirildiğini açıkladı.
Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren KNVB, son olarak Barcelona'yı çalıştıran İspanyol teknik adam Xavi Hernandez ile anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Yapılan anlaşmaya göre İspanyol teknik adam, Hollanda Milli Takımı ile 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.