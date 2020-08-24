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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:44:23 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.255,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.245,00 en yüksek 1.257,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.255,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, günün ilk yarısında 1.300 puana kadar yükselen endeks kontratı, daha sonra bu bölgeden kar satışlarıyla düşüşe geçerek normal seansı yüzde 2,2 azalışla 1.252,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışıyla birlikte, Çin ile ABD arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentilerin, küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.233 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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