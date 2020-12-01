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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:40:26 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.456,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.459,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.456,00 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,4 altında 1.442,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.450,50 seviyesine yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla getirilen kısıtlamaların risk algısını yükseltmesine karşın Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 seviyesinin direnç, 1.445 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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