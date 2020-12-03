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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:39:20 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.475,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.477,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.475,00 puandan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.474,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının risk algısını azalttığını ancak küresel bazda karışık sinyaller veren makroekonomik veri akışının etkisiyle piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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