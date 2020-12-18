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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:41:24 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.554,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.552,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.554,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.557,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.560,00 puana çıktı.

Analistler, küresel ölçekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel gündeme gelen ek kısıtlamaların risk algısını artırdığını ancak teşvik paketlerine ilişkin olumlu haber akışının aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.572 ve 1.585 seviyelerinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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