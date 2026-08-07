BM önerdi, Rum yönetimi reddetti! Mayınsız Kıbrıs'a Hristodulidis engeli

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ın Sesi televizyonunda yaptığı açıklamalarda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ara bölgeden başlanarak adanın mayınlardan arındırılmasına yönelik önerisinin Türk tarafınca kabul edildiğini, Rum yönetiminin ise teklifi reddettiğini açıkladı.

Erhürman, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ara bölgeden başlanarak Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılmasını önerdi. Türk tarafı bu öneriyi kabul etti ancak Rum lider Nikos Hristodulidis öneriyi reddetti." ifadelerini kullandı.

Güven artırıcı önlemler masada

Erhürman, Guterres'in taraflar arasında güven artırıcı önlemler kapsamında yeni sınır kapıları, ara bölgenin mayınlardan temizlenmesi, düzensiz göçle ortak mücadele, doğal afetlerde kriz yönetimi, gençlerin spor faaliyetleri, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı sorunu ve sivil toplum mekanizması gibi başlıkları gündeme getirdiğini belirtti.

Mayınlardan arındırılmış bir Kıbrıs hedefinin uzun yıllardır BM raporlarında yer aldığını da hatırlattı.

Yeni geçiş kapıları için müzakereler sürüyor

Erhürman, Haspolat, Akıncılar ve Kiracıköy-Eğlence bağlantısını kapsayan yeni geçiş kapıları konusunda BM haritası üzerinden müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Ancak Rum tarafının yalnızca mayın temizliği değil, ulaşım ve altyapıya ilişkin çeşitli çözüm önerilerini de kabul etmediğini dile getirdi.

Hakan Fidan'ın önerisi de reddedildi

Erhürman'ın aktardığına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiracıköy-Eğlence geçiş noktası için "Kuzeyden geçecek yolu biz yaparız" önerisi de Rum yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Bunun ardından Avrupa Birliği finansmanıyla güneyden alternatif bir güzergâh oluşturulması teklif edildiğini, bu önerinin de reddedildiğini belirten Erhürman, daha sonra Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla kamulaştırma bedellerinin karşılanabileceği yönündeki çözümün de Rum tarafınca kabul edilmediğini ifade etti.

"Türkiye ile temaslar polemik konusu yapılmamalı"

Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye ile yürütülen görüşmelerin günlük siyasi tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile temasların Kıbrıs meselesi, bölgesel güvenlik ve stratejik gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, bu görüşmelerin iç siyasi polemiklere malzeme edilmesinin doğru olmadığını ifade etti.