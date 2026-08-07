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Gündem Terörsüz Türkiye sürecinde yeni detaylar! "Güvenli ve sessiz dönüş" modeli devreye giriyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni detaylar! "Güvenli ve sessiz dönüş" modeli devreye giriyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni detaylar! "Güvenli ve sessiz dönüş" modeli devreye giriyor

TBMM'de görüşmeleri süren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kapsamında "güvenli ve sessiz dönüş" modeli için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'ye dönecek kişilerin yargı sürecinden geçirileceği, ceza ertelemesi uygulanabilecek kişilerin ise İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından özel mekanizmalarla takip edileceği belirtiliyor.

TBMM'de görüşmeleri devam eden Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kapsamında, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yeni ayrıntılar netleşmeye başladı.

Silah bırakma süreci, başvuruların alınması ve Türkiye'ye dönüşlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin teknik çalışmalar sürerken, sürecin kontrollü şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Başvurular MGK kararının ardından başlayacak

Edinilen bilgilere göre, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) silah bırakma sürecine ilişkin "teyit ve tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yasadan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci başlayacak.

Başvuru yapmayan kişiler hakkında ise mevcut soruşturma, yargılama ve infaz süreçleri aynen devam edecek.

Toplu dönüşlere izin verilmeyecek

Süreç kapsamında geçmişte yaşanan benzer görüntülerin oluşmaması amacıyla çeşitli tedbirler planlanıyor.

Türkiye'ye dönüşlerin bireysel ve kontrollü şekilde gerçekleştirileceği, toplu dönüşler ile karşılama organizasyonlarına izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

Başvurular büyükelçilik ve konsolosluklardan yapılacak

Habere göre, Irak'ta bulunan örgüt mensupları başvurularını Türkiye'nin Irak'taki temsilcilikleri üzerinden, Suriye'de bulunanlar ise Türkiye'nin Suriye'deki büyükelçilik ve konsoloslukları aracılığıyla yapacak.

Silah teslim sürecinde yalnızca tabanca ve tüfeklerin değil, drone sistemleri, uydu haberleşme cihazları ve paramotorların da teslim edilmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 1000 kişi kapsam dışında kalacak

Düzenlemeden örgütün üst düzey yöneticilerinin yararlanamayacağı belirtiliyor.

Haberde, Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 üst düzey örgüt yöneticisinin kapsam dışında olduğu, ağır suçlardan sorumlu kişilerle birlikte kapsam dışındaki kişi sayısının 1000'e yaklaştığı ifade ediliyor.

Dönenler yargı sürecinden geçecek

Türkiye'ye dönen kişiler doğrudan serbest bırakılmayacak.

Habere göre, dönüş yapanlar önce yargı sürecine tabi tutulacak. Mahkeme sürecinin ardından şartları taşıyan kişiler hakkında ceza ertelemesi uygulanabilecek.

Bununla birlikte, ceza ertelemesinden yararlanan kişiler İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından kurulacak özel takip sistemiyle izlenecek. Suç bağlantısı, yeni örgütlenme veya yasa dışı faaliyet tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında yeniden yasal işlem başlatılacak.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Dönüşleri sessiz olurda sonra ne gürültüler olur Allah bilir.
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