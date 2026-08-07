Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var... İşte isimleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonların 3. dalgası gerçekleştirildi.

Ekipler İzmir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheliler arasında belediye yöneticileri, CHP'li bir meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma ve otel sahipleri ile mimar ve mühendisler bulunuyor.

Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık, soruşturmayı “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında sürdürüyor.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış,

yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)

2- Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma Sahibi)

3- Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma Sahibi)

4- Umut Yaşar (Avukat)

5- Ertan Can Yazıcı (İş insanı)

6- Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)

7- Şefik Çalık (Firma sahibi)

8- Kağan Özcan (Otel Sahibi)

9- İsmail Yurtseven (Eğitimci)

10- Macit Günel (İş insanı)

11- Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)

12- Atıl Ulaş Bengi ( Tekniker)

13- Şakir Eviz (Firma sahibi)

14- Emrah Temel (Firma sahibi)

15- Hakan Tanır (Otel Sahibi)

16- Haşmet Akkuş (İş insanı)

17- Yusuf Yazıcı (Firma Sahibi)

18- Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)

19- Cumhur Ulusoy (Mimar)

20- Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)

21- Ertan Sözmener (Muhasebeci)

İsimli / ünvanlı şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.