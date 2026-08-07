Kartal'da minibüs alevlere teslim oldu! Peş peşe patlamalar mahallede paniğe yol açtı

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yangın sırasında meydana gelen peş peşe patlamalar çevrede büyük korku oluşturdu.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı

Olay, Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi'nde, kaymakamlık binasının arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı etkisi altına alırken, araçtan art arda patlama sesleri yükseldi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Minibüs hurdaya döndü

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.