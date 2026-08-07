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Dünya Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Çok yakında bitecek, daha fazla dayanamazlar"
Dünya

Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Çok yakında bitecek, daha fazla dayanamazlar"

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Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Çok yakında bitecek, daha fazla dayanamazlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmaların kısa süre içinde sona ereceğini öne sürerek, "İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum" dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin de konuşan Trump, müzakerelere bizzat katıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, ABD'nin gerçekleştirdiği askeri müdahalenin zorunlu olduğunu savunarak, İran'ın nükleer silah elde etmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

Trump, savaşın uzun sürmeyeceğini iddia ederek, "Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

"Nükleer silaha izin veremezdik"

İran'a yönelik operasyonun dünya güvenliği açısından gerekli olduğunu öne süren Trump, şunları söyledi:

"Onların nükleer silah elde etmelerine izin veremezdik. Aksi halde yalnızca Orta Doğu değil, tüm dünya için büyük bir felaket yaşanabilirdi. Başka seçeneğimiz yoktu."

Trump ayrıca petrol fiyatlarının da savaş öncesindeki seviyelerin altına gerileyeceğini savundu.

Hürmüz Boğazı mesajı: Kontrol bizde

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin soruları da cevaplayan Trump, boğazın tamamen güvenli hale geldiğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

ABD donanmasının bölgede kontrolü sağladığını ifade eden Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir anlaşmaya varıldığını söylemek istemiyorum. Boğaz şu anda bir bakıma açık. ABD donanmasının yönettiği bir kontrol mekanizması var. Ancak her zaman bir mayın bırakabilirler ya da farklı bir saldırı gerçekleşebilir."

"Müzakerelere ben de katılıyorum"

Trump, İran ile yürütülen diplomatik süreç hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerin sürdüğünü belirten ABD Başkanı, "Bildiğiniz gibi müzakerelere ben de katılıyorum. Bence işler yolunda gidiyor ve yakında sonuçlanabilir." dedi.

Doğum turizmine yasak getiren kararnameyi de imzaladı

Trump, İran açıklamalarının yanı sıra ABD'de doğumla vatandaşlık uygulamasını sınırlandıran ve doğum turizmini yasaklayan iki başkanlık kararnamesini de imzaladı.

Kararnamelerle birlikte doğum turizmine karşı geniş çaplı denetimler yapılacağını belirten Trump, "Çok büyük bir operasyon başlatıyoruz. Büyük baskınlar ve sıkı denetimler olacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller ise yeni düzenlemeyle, doğum turizmi yoluyla ABD vatandaşlığı elde edilmesinin önüne geçileceğini ve sistemin kötüye kullanılmasının engelleneceğini söyledi.

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