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Gündem Zonguldak'ta hastaneler afetlere hazırlanıyor! HAP eğitimi başarıyla tamamlandı
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Zonguldak'ta hastaneler afetlere hazırlanıyor! HAP eğitimi başarıyla tamamlandı

Yeniakit Publisher
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Zonguldak'ta hastaneler afetlere hazırlanıyor! HAP eğitimi başarıyla tamamlandı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, il genelindeki kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticilerine yönelik Hastane Afet Planları Uygulayıcı (HAP) eğitimi gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda Hastane Afet Planları Uygulayıcı (HAP) eğitimi düzenlendi.

Eğitime, il genelinde faaliyet gösteren kamu, üniversite ve özel hastanelerin yetkili idarecileri katıldı.

Olası afet senaryoları masaya yatırıldı

Üç gün süren eğitim boyunca hastanelerin olası afet ve acil durumlarda uygulayacağı planlar detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılara;

  • Hastanelerin afet anındaki organizasyon yapısı,
  • Tahliye planlarının uygulanması,
  • Alternatif toplanma alanlarının oluşturulması,
  • Barınma ve lojistik süreçlerinin yönetimi,
  • Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması

konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Sertifikalar törenle verildi

Programın sonunda düzenlenen törenle eğitimi başarıyla tamamlayan kurum temsilcilerine katılım sertifikaları takdim edildi.

Yetkililer, Hastane Afet Planları eğitimlerinin sağlık kuruluşlarının afetlere hazırlık kapasitesini artırmayı ve olası kriz durumlarında hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini amaçladığını belirtti.

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