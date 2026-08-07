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Sağlık
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18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

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18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri olarak ortaya çıktı.

#1
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

Diş Hekimliği Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Efsun Somay, sigaranın implant kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

#2
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Efsun Somay, implant tedavilerindeki güncel gelişmeler, tedavi süreci ve hastaların merak ettiği konular hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

İmplantın kaybedilen dişin fonksiyonunu ve yapısını taklit eden yapay bir materyal olduğunu belirten Doç. Dr. Somay, "Son yıllarda implant teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve çok sayıda ürünün erişilebilir olması ile birlikte implant tedavilerine yönelim arttı. Çok daha konforlu olan implant tedavisi hastaları hareketli total protezlerden kurtararak daha fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlamaktadır" dedi.

#4
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

Doç. Dr. Efsun Somay, sistemik hastalıkları olan bireylerde doğru şartlar sağlandığında implantın güvenle uygulanabildiğini belirterek, "Diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına sahip hastalarda da başarılı sonuçlar alınabilmektedir. 18 yaşından 85 yaşına kadar, genel sağlık durumu uygun olan her bireyde implant yapılabilir. Yalnızca onkolojik tedavi gören ya da çene kemiğini etkileyen özel ilaçlar kullanan hastalarda değerlendirme daha hassas yapılmalıdır’’ açıklamalarında bulundu.

#5
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

İmplant sürecinin sanıldığı kadar zor olmadığına vurgu yapan Somay, "İşlem lokal veya genel anestezi ile oldukça konforlu geçmektedir. İlk muayene radyografik ve üç boyutlu görüntüleme yöntemleriyle yapılır, ardından kemik yapısına göre kişiye özel planlama gerçekleştirilir.

#6
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

Üst çenede yaklaşık 3,5 ay, alt çenede ise ortalama 2,5 ay sonra protez yüklemesi yapılabilmektedir. Hastalar bu süreci genellikle oldukça rahat atlatırlar. İnternetteki videolar nedeniyle birçok hasta korku yaşasa da implant sonrası ‘hiç korkulacak bir şey değilmiş’ diyen hasta sayısı da oldukça fazladır’’ ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

Tedavi sonrası bakımda yara bölgesinin temizliğinin önemine dikkat çeken Somay, ilk hafta antimikrobiyal gargaraların mutlaka kullanılması gerektiğini, sigaranın ise implant kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Diyabet hastalarında da şeker seviyesinin kontrollü tutulmasının iyileşme açısından kritik olduğunu belirtti.

#8
Foto - 18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

İmplant seçiminde pahalı seçeneklerin her zaman en iyi olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Doç. Dr. Efsun Somay, "FDA onaylı, temiz implant (clean implant) sertifikalı, belgeleri bulunan ürünlerin tercih edilmesi ve işlemlerin güvenilir kurumlarda yaptırılması önemli. Ne kadar başarılı olursa olsun, implant hiçbir zaman doğal dişin yerini tam olarak tutamaz. Bu nedenle ağız ve diş sağlığımıza özen göstermek en değerli yatırımdır" şeklinde konuştu.

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