18 yaşından 85 yaşına kadar... Sigara implant kaybının en büyük nedenlerinden biri

İmplant seçiminde pahalı seçeneklerin her zaman en iyi olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Doç. Dr. Efsun Somay, "FDA onaylı, temiz implant (clean implant) sertifikalı, belgeleri bulunan ürünlerin tercih edilmesi ve işlemlerin güvenilir kurumlarda yaptırılması önemli. Ne kadar başarılı olursa olsun, implant hiçbir zaman doğal dişin yerini tam olarak tutamaz. Bu nedenle ağız ve diş sağlığımıza özen göstermek en değerli yatırımdır" şeklinde konuştu.