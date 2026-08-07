  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Dünya Sri Lanka'da cezaevinde kanlı isyan! 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Sri Lanka'da cezaevinde kanlı isyan! 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sri Lanka'da cezaevinde kanlı isyan! 2 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka’da başkent Colombo yakınlarındaki cezaevinde çıkan kargaşa kanlı bitti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yetkililer, cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sri Lanka basınındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz!
İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz!

Gündem

İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz!

31 yıl hapis cezasıyla yakalandı, komşusuna böyle seslendi: "Ufak bir cezam var eve göz kulak ol!"
31 yıl hapis cezasıyla yakalandı, komşusuna böyle seslendi: "Ufak bir cezam var eve göz kulak ol!"

Yerel

31 yıl hapis cezasıyla yakalandı, komşusuna böyle seslendi: "Ufak bir cezam var eve göz kulak ol!"

20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı
20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı

Gündem

20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23