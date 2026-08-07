Sri Lanka'da cezaevinde kanlı isyan! 2 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sri Lanka’da başkent Colombo yakınlarındaki cezaevinde çıkan kargaşa kanlı bitti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yetkililer, cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sri Lanka basınındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.
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