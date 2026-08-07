Ali Karahasanoğlu yazdı: ‘PKK'nın silah bırakmasını Sevr'e benzetmek Türkiye'ye haksızlıktır’

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'ye sunulan çerçeve kanun teklifine yönelik eleştirileri değerlendirdi.

"Müsavat ne diyor, PKK'ya silah bıraktırma, Sevr'e nasıl benzetilir?" başlıklı yazısında Karahasanoğlu,

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kanun teklifini Sevr Antlaşması’na benzetmesini eleştirdi.

"Sevr, Osmanlı'yı silahsızlandırıyordu"

Karahasanoğlu, Sevr Antlaşması'nın tarihi metnini incelediğini belirterek, bugünkü düzenlemeyle benzerlik kurulamayacağını ifade etti.

Yazısında, Sevr Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ni zayıflatmayı hedeflediğini hatırlatan Karahasanoğlu, bugün gündemde olan düzenlemenin ise Türkiye'yi değil, terör örgütü PKK'nın silahsızlandırılmasını amaçladığı gerçeğini ortaya koydu.

"Yabancı devletlerin dahil olduğu bir süreç yok"

Karahasanoğlu, önceki çözüm süreçlerinde yabancı ülkelerin ve uluslararası aktörlerin devrede olduğuna ilişkin tartışmalar yaşandığını hatırlatarak, mevcut düzenlemenin tamamen Türkiye'nin kendi iradesiyle hazırlandığını öne sürdü.

Yazısında, herhangi bir yabancı devletin ya da uluslararası kuruluşun sürecin tarafı olmadığı görüşünü dile getirdi.

Hukukçuların eleştirilerine de cevap verdi

Karahasanoğlu, köşe yazısında Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin ile ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerini de ele aldı.

Tolga Şirin'in düzenlemeyi "fiilen af niteliğinde" olarak değerlendirmesine karşı çıkan Karahasanoğlu, teklif metninde af düzenlemesi bulunmadığını savundu.

İzzet Özgenç'in, örgüt yöneticilerinin yargılanmadan serbest kalabileceğine ilişkin değerlendirmelerine de katılmadığını belirten Karahasanoğlu, ağır suç işleyen örgüt mensuplarının kapsam dışında olduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye adımı baltalanmamalı"

Yazısının sonunda Karahasanoğlu, kanun teklifinin daha iyi hale getirilmesi için yapıcı eleştirilerin önemli olduğunu ancak süreci tamamen hedef alan söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, toplumun ortak hedefinin terörün sona ermesi ve Türkiye'de kan dökülmemesi olması gerektiğini vurgulayarak, "İyi niyetle eleştiri yapalım, daha doğru ve ihtilafsız bir kanun metni çıkması için gayret edelim. Ama Terörsüz Türkiye adımını baltalayacak itirazlardan kendimizi alıkoyalım." ifadelerini kullandı.

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