Okullarda yeni güvenlik dönemi! 81 ilde 30 bin personel alınacak
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Yeni eğitim-öğretim yılında okul güvenliğini güçlendirmek amacıyla üç bakanlığın ortak yürüttüğü program hayata geçiriliyor. İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından göreve başlayacak 30 bin güvenlik personeli, okul girişlerinde görev yapacak ve gerekli durumlarda el dedektörüyle kontrol gerçekleştirebilecek.
Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Türkiye genelindeki okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek.
Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak, adaylar güvenlik soruşturması ve mülakat süreçlerinin ardından göreve başlayacak.
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
Edinilen bilgilere göre, personel alım ilanları İŞKUR tarafından yayımlanacak. Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülürken, mülakat süreci Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
Kontenjanlar ise okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölgenin güvenlik durumu ve fiziki şartları dikkate alınarak valilikler aracılığıyla belirlenecek.
Okul girişlerinde görev yapacaklar
Göreve başlayacak güvenlik personeli, Millî Eğitim Bakanlığının uyguladığı "7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli" kapsamında okul giriş ve çıkışlarında görev alacak.
Personel;
- Öğrenci, veli ve ziyaretçi giriş-çıkışlarını takip edecek.
- Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.
- Okul çevresindeki güvenlik risklerini izleyerek erken müdahaleye katkı sağlayacak.
El dedektörüyle kontrol yapılabilecek
Yeni uygulamayla birlikte okul girişlerindeki güvenlik kontrolleri de sıkılaştırılacak.
Gerekli görülen durumlarda güvenlik görevlileri, el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek materyallerin okul içerisine sokulmasının önlenmesi hedefleniyor.
Emniyetle sürekli koordinasyon sağlanacak
Görevlendirilecek personel, okulların bulunduğu bölgelerdeki mahalle karakolları ve emniyet birimleriyle sürekli iletişim halinde olacak.
Şüpheli kişiler, okul çevresindeki güvenlik riskleri ve olası olaylar doğrudan kolluk kuvvetlerine bildirilecek. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet arasında kesintisiz bir koordinasyon oluşturulması amaçlanıyor.
Öğretmenlerin yükü hafifletilecek
Yeni sistemle birlikte özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun kontrol altına alınması, okul çevresindeki yabancı kişilerin takibi, akran zorbalığı, kavga ve benzeri güvenlik risklerinin azaltılması hedefleniyor.
Uygulamanın aynı zamanda öğretmenlerin güvenlikle ilgili yükünü azaltarak eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunması bekleniyor.
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