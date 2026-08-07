Irak Ordusu'nun hazırlık seviyesi arttırıldı!

Irak'ta güvenlik güçlerinin hazırlık seviyesinin sınır hattından başlayarak ülke genelindeki tüm sahalarda artırıldığı duyuruldu.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih ez-Zeydi'nin güvenlik ve askeri güçlerin güvenlik hazırlık seviyesi ile muharebe hazırlığını yükseltme talimatı verdiğini açıkladı.

Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Başkomutanın talimatı doğrultusunda güvenlik ve askeri birliklerin hazırlık seviyesinin artırılmasına, bu kapsamda birliklerin eğitim faaliyetleri ve saha hareketlerinin yoğunlaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın tüm güvenlik teşkilatlarının yüksek hazırlık seviyesinin korunması, görevlerini etkin şekilde yerine getirme kapasitelerinin güçlendirilmesi, ülke genelinde güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi ile vatandaşların ve kamu yararının korunmasına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Güvenlik Medya Hücresi'nden yapılan bir başka açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih ez-Zeydi'nin talimatları doğrultusunda, Başkomutanlık Ofisi Müdürü Korgeneral Abdülemir eş-Şemmari başkanlığında bir toplantı düzenlendiği belirtildi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı, Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı, güvenlik yetkilileri, genel müdürler, Haşdi Şabi temsilcileri ve çok sayıda üst düzey komutan katıldı. Ayrıca tüm operasyon komutanları ile il emniyet müdürleri de kapalı devre video konferans sistemi üzerinden toplantıya bağlandı.

Toplantıda, Başkomutanın talimatlarının uygulanması ve güvenlik güçlerinin hazırlık seviyesinin sınır hattından ülkenin tüm bölgelerindeki saha faaliyetlerine kadar artırılması ele alındı.

Katılımcılar, Irak'ın hiçbir ülkeye yönelik iç veya dış tehditlerin çıkış noktası olmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Başkomutanlık Ofisi Müdürü Abdülemir eş-Şemmari ise istihbarat çalışmalarının önemine dikkat çekerek bilgilerin en kısa sürede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca medya söyleminin birleştirilmesi, dezenformasyonla mücadele edilmesi, talimatlara uyulması ve güvenlik ile istikrarı güçlendirecek tüm adımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.