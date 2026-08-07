Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş… Borsada yılın şampiyonu belli oldu

Beşiktaş, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk 7 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu. Spor endeksi ocak-temmuz döneminde yüzde 10,5 gerilerken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ bu süreçte değer kazanan tek spor şirketi olarak öne çıktı.

Bu dönemde Beşiktaş yatırımcısına yüzde 17,2 getiri sağladı. Aynı dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 13,1, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 13,2 ve Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 15,5 değer kaybetti.

- En çok piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, temmuz ayını 18 milyar 562 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 13 milyar 230 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 336 milyon 327 bin 175 lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 6 milyar 975 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin temmuz kapanış dönemi, ocak-temmuz getirileri ve piyasa değerleri şöyle: