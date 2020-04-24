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Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

2020-04-24 09:48:53 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 115.150 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.100 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 725 puan altında, 115.150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle VİOP kapalıydı. Çarşamba günü küresel piyasalara paralel alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı 115.725 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında gelen tepki alımlarıyla gün içi en yüksek seviye olan 115.875 puandan kapanmıştı.

Analistler, dün ABD'de yayımlanan haftalık işsizlik başvurularıyla işsiz saysının 26 milyonu geçmesi ve imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin son 11 yılın en düşüğüne işaret etmesiyle ABD endekslerinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Buna paralel Asya piyasalarında da satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dalgalı bir seyir izlemesinin de pay piyasalarının aşağı yönlü hareketinde etkili olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 117.500 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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