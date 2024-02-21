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Spor Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Bir Araya Geldi
Spor

Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Bir Araya Geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-21 16:06:00 -
Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Bir Araya Geldi

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla temaslarını sürdüren A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, bugün VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla temaslarını sürdüren A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, bugün VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen Montella ve Arveladze, Süper Lig'de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonunda Arveladze, Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

Daha sonra antrenman sahasına giden ve futbolcularla selamlaşan Montella, VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile bir süre sohbet ettikten sonra, idmanın tamamını takip etti.

Montella'nın Arveladze ile görüşmesinde VavaCars Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Millî Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş İle A Millî Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı.
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