Vincent Janssen'in yeni durağı Antwerp
Yolu bir dörem Fenerbahçe'den de geçen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e imza attı.
Fenerbahçe'de 2017-18 sezonunda kiralık forma giyen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer oldu.
Oyuncunun maliyeti konusunda bir açıklama yapmayan Belçika ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı
2015-16'da Az Alkmaar formasıyla kaydettiği 27 golle Hollanda gol kralı olan Janssen, 2019 yazında transfer olduğu Monterrey'le 1 Meksika Ligi ve 1 de CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.