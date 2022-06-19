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Spor Vincent Janssen'in yeni durağı Antwerp
Spor

Vincent Janssen'in yeni durağı Antwerp

Yolu bir dörem Fenerbahçe'den de geçen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 03:30:00 -
Vincent Janssen'in yeni durağı Antwerp

Fenerbahçe'de 2017-18 sezonunda kiralık forma giyen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer oldu.

Oyuncunun maliyeti konusunda bir açıklama yapmayan Belçika ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı

2015-16'da Az Alkmaar formasıyla kaydettiği 27 golle Hollanda gol kralı olan Janssen, 2019 yazında transfer olduğu Monterrey'le 1 Meksika Ligi ve 1 de CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

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