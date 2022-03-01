Vinç şarampole böyle yuvarlandı!
Batman’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği vinç, metrelerce yüksekten aşağı yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle vinç kullanılmaz hale geldi.
Kaza, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı (Derakira) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen vinç, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle vinç kullanılmaz hale geldi.