Villarreal-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga’nın 9.haftasında Villarreal ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Peki, La Liga maçları hangi kanalda? Villarreal-Osasuna saat kaçta başlayacak?
İspanya La Liga’da heyecan 9.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler iseVillarreal-Osasuna maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Villarreal-Osasuna saat kaçta?
Villarreal-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Villarreal ile Osasuna 17 Ekim Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Villarreal-Osasuna muhtemel 11'leri:
Villarreal: Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma
Osasuna: Herrera; Vidal, M Sanchez, Aridane, Cruz; Ezzalzouli, Moncayola, Torro, Oroz, M Gomez; Kike Garcia