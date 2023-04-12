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Aktüel Villada kaçak sigara ürettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Villada kaçak sigara ürettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 19:40:00 -
Villada kaçak sigara ürettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Bursa-Mudanya'da bir villada kaçak sigara ürettikleri ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir villada arama yaptı.

Aramalarda 2 elektrikli, kompresörlü makaron doldurma makinesi, 341 kilogram bandrollü tütün ve 733 bin 860 makaron ele geçirildi.

Villada kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler S.C. ve G.T, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 
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